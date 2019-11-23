【多圖】何雁詩超Deep V造型勁誘人　露出心口惹陳瀅Close up狂影

陳瀅（Jeannie）與何雁詩（Stephanie）向來好老友，姊妹情深，昨天（22/11）兩人就孖公仔出席一個飯局，同場的還有吳若希以及林盛斌等藝人。Jeannie就將聚會片刻拍了片放上她的IG story，Stephanie亦都一樣有拍片放上IG同大家開心share。而片段中，Stephanie的打扮真是搶晒鏡。

陳瀅與何雁詩向來好老友，何雁詩好性感呀。(IG@missjni圖片)

Stephanie一身衣着打扮看似密實，但其實是非常性感的。她身穿一件西裝褸配襯修身長褲，但裏面卻配搭了一件超級低胸的黑色大V領上衣，露出了整個心口，相當誘人。Jeannie負責揸機拍片時，Stephanie一開始是用手掩住胸口的，之後才大方地展示出自己性感造型，Jeannie更誇張到Close up影住Stephanie的心口，來個大特寫，真是看得人血脈沸騰。而到輪到Stephanie上台獻唱時，亦令大家的焦點都放在她的十分吸睛的身材上。

Jeannie更誇張到Close up影住Stephanie的心口，來個大特寫。(IG@missjni圖片)

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點擊下圖逐格睇Stephanie當晚有幾性感，以及佢同Jeannie嘅靚相：