【解決師】大結局勁癲！　王浩信無人機煙花攻擊超越荷里活片

無綫（TVB）台慶劇《解決師》今晚（23/11）播出大結局，當中最犀利、最勁的場面莫過於「O」王浩信和「Man Sir」張頴康大戰的一幕！張頴康戲中為進興話事權槍殺「喬生」彭皓鋒，可是原來整個過程都被王浩信用無人機拍低，搞到張頴康要追殺王浩信。在飛車追逐戰裏面，王浩信便Hack入了附近的一批無人機，更利用他們放煙花攻擊張穎康的座駕。雖然這個場面在概念上與《蜘蛛俠：決戰千里》尾段「神秘客」用無人機大戰「蜘蛛俠」非常相似，但《解》劇卻明顯技高一籌，因為TVB的作品永遠有一種與山寨製品相似的濃烈本土情懷，極度貼地。

逐格觀看香港電視史上首場無人機放煙花攻擊場面：

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當然，王浩信和張頴康的生死戰沒有因此分出高下，張頴康用榴彈炮炸飛王浩信的車後，王浩信突然在火海撲出並箍實張頴康條頸，經過一輪扭打後，兩人身負重傷躺在草地上奄奄一息。然後，兩人便開始望住星空「互吐心聲」，其中張頴康更「死唔斷氣」用勁長時間大爆自己是設陷阱使「Jovy」唐詩詠中蓖麻毒的罪魁禍首，又浪漫又殘酷。

當然，大結局都有交代各人去向。大戰的一個月後，僥倖生還的張頴康陪「Ace」馮盈盈到醫院產檢，可是最後卻被彭皓鋒手下「Ray」莫家淦暗殺。再一個月後，王浩信終於甦醒並得知唐詩詠最後真的被毒死。

王浩信果然是主角，被榴彈炸完仍然能夠從火海裏衝出來攻擊張頴康，有型、有款。（電視畫面）

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