【區議會選舉】陳小春公開選票疑犯法　刪帖改Post文宣：告別暴力

區議會選舉今天（24/11）舉行，投票反應非常熱烈，截至下午4時半，選舉管理委員會公布數字已顯示，超過210萬選民已經投票，投票率高達52%，而曾任惠州市政協委員的陳小春亦是二百萬分之一，他更疑似在票站內將自己的選票拍攝下來再於微博分享，留以#標註「做一個堂堂正正的香港人」以及「香港加油」。

陳小春疑似在微博上載選票圖片，但沒有公開自己的選擇。（陳小春微博截圖）

網友「溫提」 半小時即刪Post

但其實根據《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》，任何人於投票日在並無准許的情況下，在任何投票站內拍影片、拍照、錄音或錄影，即屬犯罪，亦有不少好心的網民向小春善意提醒，紛紛在貼文下留言轉告小春可能已犯法，最高可判處罰款$5,000及監禁6個月。結果「選票Post」在小春的微博上只存在約半小時後被刪除，小春隨後又改為分享了一張選舉的文宣，其內容為「今天給香港一個告別暴力的機會 11.24 你的一票終結暴力」，改Post後即獲網民激讚，更有人留言「正義的老大！」

終結暴力的文宣。（陳小春微博截圖）

其實2012年，黃貫中亦曾因為將選票分享至微博而事後被拘捕，最後警方在徵詢律政司意見後，決釋放黃貫中並作口頭警告。（資料圖片）