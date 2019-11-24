【SF9澳門演唱會】首度到訪濠江最愛葡撻　賣口乖讚歌迷靚過夜景

SF9今晚首次在澳門舉行演唱會。 （梁碧玲攝）

韓國男團SF9今晚（24日）首次在澳門舉行演唱會。甫開場，9位成員永彬、仁誠、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映和澯熙身穿黑色閃片西裝，一連表演三首勁歌熱舞，包括《RPM》、《Now or Never》和《Fanfare》，為演唱會炒熱氣氛。

SF9之後向全場Fantasy（SF9粉絲）打招呼，部分成員如達淵、在允特意準備普通話自我介紹，令Fantasy尖叫連連。今次是SF9首度到訪澳門，眾人均大讚澳門蛋撻（記者按：葡撻）非常美味，又賣口乖稱當地夜景迷人，不過不及Fantasy美麗，使得在場所有Fantasy都非常開心。然而，SF9笑言，粉絲渴望與他們一起看夜景的話，必須要支付五萬元，讓全場觀眾笑個不停。

此外，SF9準備表演前，大會攝影師給所有成員大特寫，尤其路雲近日因韓劇《偶然發現的一天》爆紅，他的大特寫出現在大銀幕時，全場Fantasy歡呼不斷。

SF9身穿黑色閃片西裝閃爆全場。（梁碧玲攝）

SF9甫開場即表演三首勁歌熱舞炒熱氣氛。（梁碧玲攝）

SF9首次到訪澳門，他們大讚澳門蛋撻非常美味。（梁碧玲攝）