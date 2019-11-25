「暗黑周杰倫」涉強姦前輩女友 拍片下跪道歉更承諾每月賠錢

相信不少男性也會認識有「暗黑周杰倫」之稱的日本AV男優東尼大木。近日他與另一名AV男優橫山一光被爆出醜聞，事緣他們於日本當地16日及17日與入行27年的AV男優Pierre劍和Pierre劍女友一起去富士山露營。不知道二人想什麼，竟然在露營期間實現AV情節，他們竟向Pierre劍的女友伸出鹹豬手，之後再把對方拖入浴室，綑綁她的手腳並且性侵。兩人在本月22日在AV界前輩Pierre劍的住處內拍片道歉。

東尼大木有「黑暗周杰倫」之稱。（Twitter截圖）

這影片長達1小時，他們交代事件來龍去脈。影片中可看見他們為了犯下這嚴重錯誤，下跪向前輩Pierre劍道歉。他們更向Pierre劍女友承諾每個月付上賠償金，只求這件事趕緊落幕別鬧大，也希望受害女子能盡快原諒他們的罪行。不過正常人也不會原諒他們，何況是受害女子呢？所以Pierre劍女友並未接受這個要求，直罵東尼大木與橫山一光根本沒有誠意和反省自己的罪行，並痛斥兩人明明從事性產業，卻犯下這種性犯罪的暴行。

二人下跪向受害人道歉。（YouTube截圖）

東尼大木鬧出涉嫌強姦的風波，讓他形象受損，多日來的活動皆被臨時取消。Pierre劍，近日在Twitter拍片，並附上兩人的YouTube道歉影片連結。二人即時在網上被一眾網友責罵同時表示對他們非常失望。日本AV界藝人松本亞璃沙，也於Twitter譴責性侵罪行，認為兩人引退是理所當然，如果他們罪成至少要入獄5年。希望二人會深切這種令女性留下一生陰影的罪行反省一下吧。

日本AV界前輩Pierre劍Twitter拍片上載東尼大木道歉的影片。（Twitter截圖）

AV界藝人松本亞璃沙也在Twitter譴責。（Twitter截圖）