「情色女王」壇蜜新婚造人遇阻滯　老公阿通：我興奮不起來

38歲日本「情色女王」壇蜜由出道至今以走性感路線，除了拍攝過SM主題電影、推出全裸寫真集之外，2013年更憑在日劇《半澤直樹》中飾演社長情婦一角為人所認識更，攀上事業巔峰，進一步確立「情色女王」的身份。近日她宣布與39歲漫畫家清野通閃婚後，除了引來當地藝能界的一陣騷亂之外，更令所有男士為之妒忌。不過日前她亮相TBS節目《SUNDAY JAPON》並分享自己的婚後生活時，卻令所有觀眾都大跌眼鏡。

壇蜜在《半澤直樹》雖然只是大配角，但由於她風騷的演出，成功奪得不少觀眾的眼光。（劇照）

出必殺技都唔興奮

壇蜜在節目上表示，她與清野通結婚的過程並不浪漫，沒有舉辦婚禮、婚宴、沒有婚戒、婚後更分開居住，對方亦以「趕稿」為由拒絕搬離現居住所與壇蜜共巢愛巢；清野通更會以「壇小姐」稱呼對方。但壇蜜並沒有因此而失望，反而非常欣賞清野通的工作態度。惟提到的「造人計劃」時，壇蜜即時大吐苦水。壇蜜表示，一向戴口罩示人的清野通對個人形象非常貫徹，即使睡覺時亦戴著口罩，「我很少看到他的臉」；明明是新婚，但壇蜜卻透露老公曾向自己表示：「壇小姐就算睡在我家，我也興奮不起來」；於是壇蜜決定出必殺技，與老公泡鴛鴦浴，甚至穿上性感內衣引誘對方，清野通依然對新婚太太提不起勁，如此種種實令壇蜜非常苦惱。

壇蜜對住呢個老公冇晒辦法！（影片截圖）

其實壇蜜最近亦忙於宣傳自己的2020年寫真月曆：