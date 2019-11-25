馬國明新加坡封視帝　入行跑龍套4年憑變態角色逆轉星途

馬國明入行多年甚有觀眾緣，每次入圍奪獎呼聲都相當高，可惜每次未能登上TVB視帝寶座。馬國明剛在被視為TVB頒獎禮前哨戰的新加坡「星和頒獎禮」（StarHub TVB Awards）中，憑《白色強人》奪得最佳男藝人獎，有望在今屆萬千星輝頒獎典禮中勇奪視帝。 馬國明在TVB打滾20年，初期只是跑龍套，卻憑藉一個變態角色受到監製梁家樹注目，成為演員生涯一個轉捩點。

馬國明在新加坡封視帝，為成為新一屆TVB視帝打下一支強心針。（TVB）

入行跑龍套4年 憑變態角色獲上位機會

剛巧在馬國明獲封新加坡視帝的同一晚，TVB重播當年馬國明在《律政新人王》中飾演因非禮被告而上庭的一幕。外表斯文的馬國明飾演變態偷窺狂，演技獲得無綫高層梁家樹賞識，自此開始上位獲安排要角。事實上，由馬國明入行直至上位，足足做了4年「茄哩啡」才獲得機會。

馬國明在2003年《律政新人王》中飾演變態偷窺狂，受到監製梁家樹注目而開始獲安排要角。（影片截圖）

重溫馬國明演變態佬的畫面：

頂尖名校畢業回流遇金融風暴 因緣際會加入TVB

馬國明中三隨家人移民加拿大，其後入讀當地頂尖學府卑詩大學（UBC），修讀機械工程系。1999年馬國明舉家回流香港，當時正值金融風暴，寄出了六、七十封求職信但全部石沉大海，唯一有回音的，竟是與其機械工程專業無關的TVB藝員訓練班的取錄通知信。馬國明曾經在大學時參加過話劇團培養了對演藝的興趣，所以選擇報讀第14期藝員訓練班，同期同學還有吳卓羲、葉璇、黃子恆等人。

馬國明入行多年深受觀眾喜愛。（TVB）

20年來11次失落視帝 能否打破宿命？

馬國明自1999年入行，做了4年「茄哩啡」，於2003年劇集《非常外父》中開始多戲份，同年機會參演大製作劇《衝上雲霄》，擔任配角高志宏（Roy），成為其經典角色。之後馬國明陸續憑《On Call 36小時》張一健、《鐵馬尋橋》顧汝棠、《降魔的》馬季登上一線小生位置，深受觀眾喜愛。

可惜馬國明入行20年來，11次提名都與視帝寶座擦身而過，連網民都表示他如同中了魔咒一樣，不知今次能否打破宿命？