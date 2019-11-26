【多功能老婆】周柏豪盡公民責任去投票　重新使用IG：近期都有玩

柏豪出席台慶劇《多功能老婆》記者會。（梁碧玲攝）

自6月反修例風波發後，周柏豪在7月尾時，在IG和微博呼籲港人記得登記做選民，及後不少內地網民在帖文下留言責罵，並表示對他感到失望，之後有網民發現他將多年來在IG內照片清空，事後出席任何公開活動都「封咀」不接受訪問。

柏豪在劇中飾演一名富二代，身邊美女如雲。（梁碧玲攝）

11月25日晚柏豪出席無綫劇集《多功能老婆》記者會，興奮表示好期待新劇播出：「好記得呢套劇喺上年3月時開拍，去到宜家都有年半時間，喺劇裡面我同黄浩然、洪永城有打交又鬧交嘅場面，當中有血有淚，成套劇好有人情味，所以今晚首播一定同屋企人一齊睇。」

柏豪直言在理財方面比較弱，所以會全權交畀太太負責處理。（梁碧玲攝）

被問到剛過去星期日有否盡公民責任去投票？柏豪話有去投票。至於會唔會怕咗唔敢再玩IG?，柏豪表示：「近期都有玩，因為要宣傳套劇，所以都有Post咗一啲關於劇嘅一啲宣傳，希望嚟近都會分享呢套劇嘅劇情嘅發展嘢畀大家，另外都會睇情況喺社交媒體分享自己日常嘅動態畀大家知嘅，咁所以大家唔使過分擔心話見唔到我。」