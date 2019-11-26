【多功能老婆】小演員阮天寶獲大讚好演技　全劇最好戲竟然係佢？

現年7歲新晉童星阮天寶在劇中飾演楊千嬅囝囝。（梁碧玲攝）

無綫台慶劇《多功能老婆》之「愛情序章」記者會於將軍澳電視城舉行，出席演員包括有陳煒、周柏豪、黄浩然、朱晨麗及洪永城等，除了眾星之外，另一焦點就是現年7歲新晉童星阮天寶身上，劇中他飾演楊千嬅的兒子，據說在戲中有神勇演技，備受幕後讚賞，連同劇演員都比不下去，聽落相當犀利。

天寶原來是監製陳寶華契仔，透過這個關係試鏡成功，接拍劇集《多功能老婆》飾演楊千嬅兒子這個角色。（梁碧玲攝）

天寶直言自己是電視迷，好鍾意睇卡通片。（梁碧玲攝）

對於兒子被幕後激讚好演技，阮太接受《香港01》訪問時坦言不敢當：「佢冇學過演戲，可能自己本身7年前做過兩間電視台嘅編劇，可能係解構個劇本嘅時候，可能畀到佢多少資訊，令佢明白啲嘅故仔，等佢容易啲消化，其實睇住佢拍戲，呢個對小朋友嚟講，係好難得嘅經驗，望住佢成長咗好多。」

阮太表示自己曾任兩間電視台編劇，所以能構解劇本故事內容，從旁講解給囝囝知道故事所情節，讓他容易投入劇情中。（梁碧玲攝）

（囝囝咩機緣參演呢部？）阮太表示：「其實天寶係監製陳寶華個契仔，嗰陣時咁啱想搵小演員，畀咗個機會佢嚟試鏡，導演亦覺得佢好適合，所以最終都畀咗呢個角色佢去做。」（天寶被問到今晚劇集首播會否收看？）他一面稚氣說：「如果做完功課就會睇，因為仲有兩份功課要做，但有一樣功課麻麻地，我諗聽日都要做多一陣間。」

阮太表示囝囝開拍的時候在暑假期間，所以並沒有影響學業。（梁碧玲攝）

（同楊千嬅做對手戲緊唔緊張？）天寶腼腆說：「都緊張㗎，有陣時會唔記得咗對白。」（覺得千嬅姐姐點樣？）天寶快語話：「佢好靚。」（媽咪靚啲定千嬅姐姐靚啲？）天寶猶豫兩秒話：「兩個都靚！」幕後大讚有天份，果然係有跡可尋，天寶除咗演戲叻之外，原來講嘢都好叻，氹得在旁媽咪滿心歡喜。