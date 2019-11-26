【森美旅行團3】東京「豚大學」cp值最高　跟住吳若希嘆超值海鮮

丁子朗直接挑戰2公斤嘅博士丼，可惜好快就宣告投降。

《森美旅行團》再次回歸，森美、吳若希、丁子朗及麥美恩首集留守東京，帶大家食平嘢。第一站係食到吳若希停唔到口嘅「豚大學」。該店曾在日本最大食評網站tabelog中嘅東京豚丼類別中，無論係CP值抑或綜合評分都得得過第一位。豚丼有6份量供客人選擇:細、中、大、大學、修士、博士。客人食完大學丼將獲發一張背面可蓋印嘅證書，要成功挑戰修士丼，先可以點選博士丼。

【info】

豚大學

地址：東京都新宿區西新宿7-4-5

電話：+81（0）3 5937 3538

網址：https://butadaigaku.jp/

迷你丼500日圓、中豚丼 650日圓、大豚丼830日圓、大學丼1000日圓、修士丼1500日圓，6人份量嘅博士丼2160日。

豚大學喺新橋、神保町同新宿都有分店。

森美之後拉大隊去食餃子，仲搵嚟大胃王組合「爆食三姊妹」嘅Sachiyo挑戰喺一小時內食晒100隻餃子，Sachiyo唔使 2 分鐘就10隻，反觀森美集吳若希、丁子朗及麥美恩之力，食多過講，最後仲開始吟詩，結果緊係輸啦。

【info】

餃子会館磐梯山

地址：東京都墨田區兩國3-24-2

電話：+81（0）3 36340 0456

女生級的挑戰：30分鐘內食晒50隻餃子,否則須付 4,200 日圓，並將剩下嘅餃子打包。 男生級的挑戰：60分鐘內食晒100隻餃子，否則需付 8,400 日圓，並將剩下嘅餃子打包。

個胃好似有黑洞嘅桝渕祥代，不時都挑戰免費勁食。（IG圖片@sachiyomasubuchi___)

去得日本，點少得刺身。森美帶隊去到新橋嘅鷹丸水產，5人份量嘅刺身拼盤有油甘魚、鰹魚、鯛魚、海膽、帶子等，都只係5000日圓(約357港元）、手掌咁大嘅海老蝦只需880日圓，超值！刺身嘅新鮮程度，吳若希話係有「海水味」同「BB味」。鷹丸水產由於係海鮮批發商，所以店裡有大量嘅海鮮供應，偶爾亦有放題如1000日圓任食生蠔。另外，鷹丸水產分別喺新宿、田町、大森等都有分店，想去嘆刺身的話，可以去佢哋官網睇睇邊間分店最方便自己。

【info】

店名：鷹丸水產

地址：東京都港區新橋2-12-16

電話：+81（0）3 6812 7148

網址：www.takamaru-inc.com/sp/



炸吉列大蝦 880 日圓/隻，外脆內鮮，炸完都好爽彈。

5000日圓……(IG圖片@ takamaru.official)