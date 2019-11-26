【劇評】《多功能老婆》劇中兩大突兀位令人尷尬　但依然值得追看

《多功能老婆》終於開播，從第一集來說，絕對值得看下去。作為今年最後一部台慶劇，今次《多功能老婆》是重本製作，除了請來影后楊千嬅和遠赴日本取景之外，拍攝器材相信也是有別於一般TVB的劇集製作，所以今次的畫面更具風味和特色。

除了硬件，今次劇本也寫得好，只少在第一集已經有清晰的脈絡，劇情沒有拖泥帶水，一條主線已經成形，而且很精簡而重點地介紹幾位劇中的靈魂人物，角色性格也顯露了出來，這是編劇的功力。

劇情推進迅速，而且人物性格突出，值得繼續追看。（劇照）

當然劇中也有一些看得令人尷尬的畫面，例如一開頭黃浩然和童星阮天寶分別以「多功能老婆」和「多功能媽咪」稱呼楊千嬅，雖然知道要切合劇名，但的確有點突兀，不夠生活化。而當三個閨蜜在分迆面膜故事的時候，大家都知道廣告來了，本來一刻間的時間用來過場沒甚麼，但當楊千嬅再拿出來給陳庭欣的時候，就有點多了，而當三個閨蜜在機場遇上陳庭欣又再提的時候，真的是過份了。

呢幾下真係有啲多咗。（螢幕截圖）

另外，大家會否覺得《多功能老婆》跟某些以前的TVB劇有點相似？尤其是賣廣告前的一幕，那個畫面響起的配樂跟《不懂撒嬌的女人》同出一轍，而且拍攝手法偏光，取鏡以電影方式也像是同一團隊的手法。而一個中女面臨失婚而遇上另一個男人再重執自己專長的劇情，跟今年《她她她的時少時代》是不是有點相似？

唔止配樂，連畫面都有啲似。（螢幕截圖）

不得不提的是影后楊千嬅，作為淫浸電影圈多年的她，對於一個中女感情缺失的角色演繹絕對是有一定水準，尤其是在《春嬌與志明》和《哪一天我們會飛》也是這類型角色，所以今次看得出千嬅是手到拿來，尤其是得知自己老公發生了出軌行為，在房間獨思回憶的神緒，簡直是影后級的發揮，看來今年TVB視后爭奪也會泛起漣漪，紅姐並不是一定得手。