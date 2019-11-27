袁富華角逐金馬影帝鎩羽而歸：我失落影帝但無失落自己

袁富華憑電影《叔‧叔》入圍台灣金馬獎角逐影帝，可惜最終鎩羽而歸。呢日佢為香港開電視拍攝《開工大吉７７》節目時坦言：「係呀，我係失落影帝，但無失落自己！」

呢次角逐金馬獎影帝雖然未能得獎，但袁富華已經覺得相當開心。

早前佢同電影團隊到韓國影展大開眼界，坦言向來對獎項抱平常心：「獎項唔係演員的最終目的，演員最終目的係做好每一個角色！喺任何頒獎禮上，如果可以得到提名，其實已經好開心同感到被認同了！」再者，袁富華笑言喺影壇資歷尚淺，去年已憑電影《翠絲》首奪最佳男配角，如果今年問鼎影帝，佢笑言：「唔好太快，太快我會驚架！」

早前同電影《叔‧叔》團隊到韓國參加電影節（Facebook：@袁富華）

在電影《翠絲》中，袁富華飾演跨性別人士，而在電影《叔‧叔》中則飾演男同性戀者，和太保有不少親熱戲和親嘴戲，說到拍攝期間趣事，袁富華爆料說：「同太保拍第一場咀戲，太保好激烈咁咀落來，導演即刻嗌cut，叫佢要慢慢嚟，太保話劇本寫好激情，佢都係跟劇本做，大家聽完笑到肚痛！」連番演出性小眾角色，袁富華無懼被定型說：「作為演員唔可以怕被定型架，況且我除左演性小眾，都有演其它不同類型角色，我自問都扮果樣似果樣架！」