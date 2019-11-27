【潮流日常】冰藍色再成新潮流　Nancy@MOMOLAND完美化身Elsa

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近日強勢回歸的迪士尼動畫《魔雪奇緣2》（Frozen II）除了再次引起全球粉絲巨大關注外，高貴脫俗的女主角Elsa所代表的冰藍色更成為現時最炙手可熱的顏色，不少時裝界都紛紛承勢推出「Elsa色」的時尚單品，引起無數女士熱烈搶購！

近日強勢回歸的迪士尼動畫《魔雪奇緣2》再次引起全球粉絲巨大關注，人人都想像Elsa（中）一樣高貴脫俗！（《魔雪奇緣2》劇照）

想成為真人版Elsa又覺得冰藍色很難handle？可以參考一下作為《魔雪奇緣》瘋狂粉絲的韓國女團MOMOLAND混血成員Nancy，不難在她身上看到冰藍色的出現！

Nancy身上不時都看到冰藍色的出現。（Instagram：@gru_g_ru）

Nancy無論是在台上還是台下，冰藍色服裝都出現得特別頻繁，昨日（26日）擔任韓國大型頒獎禮《Asia Artist Awards》主持的她更以一襲冰藍色的泡泡袖公主裙現身，猶如真人Elsa般華麗登場，頓時成為眾人焦點。

Nancy以一襲冰藍色的泡泡袖公主裙現身，猶如真人Elsa般華麗登場。（Instagram：@gru_g_ru）

另外，除了服裝外，她亦特別鍾情於冰藍色的單品，泳衣、帽子、電話殼、甚至指甲都塗上冰藍色指甲油，完美消化這個今季最hit的顏色，潮流感滿分。

她亦特別鍾情於冰藍色的單品，連電話殼都是冰藍色。（Instagram：@momoland_official）

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