【森美旅行團3】 必試超高質天婦羅蛋　高円寺A級食店永遠排長龍

天すけ全店只得12個位，所以要有排隊嘅心理準備。

高円寺有唔少二手小店，售賣各種古著、古書、玩具，吸引不少遊客去「尋寶」。《森美旅行團3》亦有走訪高円寺，亦去到於網上極高人氣嘅天婦羅店天すけ，店家由於只得12個吧枱位，所以不時都大排長籠。當中最出名嘅就係玉子天丼，落單後，師博即時喺客人面前表演花式煮天婦羅蛋，再配埋秘製醬汁，絕對係撈飯首選。如果唔夠的話，仲可以叫套餐，加埋蝦、花枝、魚、西蘭花、青椒等天婦羅，全部都脆而不油，價錢都只係1300日圓(約93港元）仲送埋個湯。



【info】

天すけ

地址：東京都杉並區高円寺北3-22-7 Plaza高円寺

電話：+81 (0)3 3223 8505



玉子天丼蛋味超濃，撈飯最佳。(IG圖片@masahi_log )

海膽天婦羅1400日圓(約100港元)

全台有58 款肉類部位 ，價錢比一般燒肉店便宜一半。

除咗天婦羅店之外，森美亦帶隊去食一人燒肉，同樣都係喺高円寺，同樣都係得吧檯座位。該店老闆只會入手原隻國產黑毛同和牛。單係內臟就多達32款，最平10円就有交易，而胃、心、大腸、脷、頸肉、橫隔膜等全 100 日圓以下。



+ 3 + 2

如果唔食豚肉的話，亦有霜降牛肉，只需300日圓。森美同吳若希就試咗七打和牛柳，兼且加埋金箔。佢大讚和牛柳入口即化，但不會太油膩，恰到好處。店家提供6款蘸料，鹽都細分三款，非常講究。

【info】

肉合戰

地址：東京都杉並區高円寺北3-1-15

電話：+81 (0)3 5356 6299

森美對相撲火鍋讚不絕口。

今集森美和丁子朗就親身體驗相撲，體力勞動完，佢哋去到墨田區一間由相撲手開設的火鍋店。傳統的相撲火鍋大多只有雞肉，沒有牛肉和豬肉，因為佢哋認為相撲時只能兩隻腳掂地，但豬、牛都全部都係四腳觸地，所以並不吉利。

【info】

ちゃんこ霧島

地址：東京都墨田區橫網1-3-20

電話：03-6658-8033

