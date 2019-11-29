麥明詩唔做無綫親生女改簽「一年一騷」　回歸老本行做律師？

麥明詩入行後發展機會不斷。（IG：@louisa.mak）

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近年TVB花旦好似胡杏兒、鍾嘉欣、岑麗香相繼離巢結婚生BB，TVB急於推小花上一線，當中2015年「十優港姐」麥明詩，卸任後工作機會不斷，但呢日傳出佢拒絕再做親生女﹗

Louisa一向走知性路線（IG：@louisa.mak）

入行後備受力捧（IG：@louisa.mak）

現年27歲嘅麥明詩當年參選港姐時，挾英國劍橋大學法律系畢業兼「十優狀元」之名，大熱奪冠，其後喺TVB獲大量演出機會，明珠台英語節目《港生活·港享受》和《明珠生活》擔任主持人，2016年8月飛往巴西里約熱內盧採訪報道里約奧運。

主持《#後生仔傾吓偈》令佢人氣急升（影片截圖）

Louisa主持過唔少大騷（IG：@louisa.mak）

17年中Louisa孖住陸浩明馮盈盈擔任《#後生仔傾吓偈》主持人，犀利言詞火速上位，更成為多個大騷包括《2017勁歌金曲頒獎典禮》、18年《萬千星輝賀台慶》主持之一。除咗主持之外，劇集方面演出機會亦不斷，《使徒行者2》、《是咁的，法官閣下》等都有相當多戲份。

主持《2017勁歌金曲頒獎典禮》（IG：@louisa.mak）

除咗主持亦有唔少演戲機會，喺《是咁的，法官閣下》就做返老本行飾演律師（IG：@louisa.mak）

剛過去11月19日台慶未見Louisa蹤影開始惹起外界關注，連日來只見到佢分享沖繩靚相，亦喺IG提到自己心情低落，故請假一個月旅行休息。有指TVB早就搵佢傾續約，但去年喺美國考獲執業律師資格嘅Louisa，希望有更多私人時間，故堅拒續約做親生女，改簽一年一騷合約。我地就呢件事聯絡過Louisa但截稿前暫未獲回覆。

Louisa喺網上透露心情低落，請假一個月去沖繩散心（IG：@louisa.mak）

剛考到潛水牌嘅Louisa喺沖繩應該玩得相當開心，呼吸自由空氣（IG：@louisa.mak）