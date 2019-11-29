林耀聲與「女神」沙律張沛樂分手：係佢提出嘅

圈中情侶離離合合都是再普遍不過的事，不過月初沙律張沛樂與林耀聲分手一事卻在網上造成哄動，無他的，因為在網路上，「女神」分手就代表變回單身，即是自己終於有機會……幻想一下也開心。

沙律張沛樂與林耀聲結束近三年戀情。（陳順禎攝）

林耀聲出席電影首映禮時，就向《香港01》解釋分手的原因，表示兩人之間不存在第三者，只是「因了解而分開」。他說：「因為共識問題，或者價值觀不相符，所以就決定分開下。」哪一方面的價值觀？「各方面，因為我哋攤晒出嚟講。」是你還是沙律提出要「攤晒出嚟講」？「係佢提出嘅。」不過他就表示雙方是在和平、理性討論下決定分手，並沒有鬧交。

雖然好殘忍，但對大部份網民都對「女神」沙律回復單身感到開心和興奮。（IG：@charlottecheung107）

沙律對你有甚麼不滿？他回答：「兩個人一齊，大家對大家不滿就一定有，都係大家講返出嚟。佢可以會怪我成日都好少講嘢，好少講自己心事。係我自己衰囉，比較怕羞內斂。」會不捨得嗎？「我覺得可惜。」會常常想起她嗎？「呢排少咗啦。」林耀聲表示與沙律已經分手大概三個星期，在當晚決定分手後，沙律就已經先搬出住所了，後來才返回收埋行李。