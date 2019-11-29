【打天下】林泳淘離巢即被ViuTV招手：個人好似成熟咗

2019年離開TVB出外發展的藝人十分多，以至出現小生花旦荒。不過離巢亦不代表絕路，藝人林泳淘（Wingto）於今年9月被無綫解約，反而為她帶來更多發展機會，除參與了ViuTV劇集《打天下》的拍攝外，還有機會嘗試出演舞台劇。

林泳淘（Wingto）於今年9月被無綫解約。（陳順禎攝）

林泳淘接受《香港01》訪問時，表示自己剛拍完了劇集《打天下》：「啱啱完咗套劇，而家就開始研究緊銀器飾物生意。我仲準備緊去報有關嘅課程進修下，例如類似打金、關於飾物設計嘅，同埋我想學埋3D畫圖。」

林泳淘（Wingto）剛拍完ViuTV劇集《打天下》。（陳順禎攝）

她又表示，這次拍劇帶給她有一點點遺憾：「因為我一路而嚟都好想做打女，但係呢套劇我係臨時加入，所以係冇任何打嘅戲份，同埋只係出現兩集左右就完哈哈。不過我都拍得好開心，因為角色同我本身性格都幾似，都同樣係外國返嚟，同樣好希望喺娛樂圈做到一啲成績畀屋企人。」

當記者讚她個人好似成熟了，她笑着反問「邊方面成熟咗？你講清楚好喎。」（陳順禎攝）

離巢覺得是好事還是壞事？她回答說：「冇話好定唔好，反而係發覺自己試多嘢係一件好事，同埋改變咗好多，原來人去咗陌生嘅地方，會更加希望自己進步，個人好似成熟咗。」