相隔3年全智賢回歸公仔箱　將加盟《李屍朝鮮》第二季！

韓國女星全智賢2012年與金融才俊崔振赫拉埋天窗，婚後育有兩子，一家四口幸福美滿，有子萬事足的全智賢亦逐漸減產，繼2016年同李敏鎬合作劇集《藍色海洋的傳說》之後，便沒有新作推出，令粉絲們甚是掛念。

近日，據韓國媒體爆料，有指全智賢將加入《李屍朝鮮》（Kingdom），在第二季結局中亮相，並在第三季中擔任主要角色。為了保密，全智賢的戲份特地留在最後，待其他場景全部拍攝完之後，才單獨進行拍攝。對此，全智賢公司也證實她會參演第二季，但是否會加盟第三季尚未落實。而《李屍朝鮮》製作團隊則不予透露全智賢是否出演劇集，並回應第三季還沒有具體的內容。

這是全智賢相隔3年首度回歸公仔箱，亦是首次挑戰正統史劇，因此備受矚目，粉絲們也非常興奮：「終於等來了女神的作品」、「哭死我，真的太期待了」、「第二季等到天荒地老」等。

相隔3年，全智賢產後首度拍劇，將在《李屍朝鮮》第二季結局出現，或將繼續參演第三季。（VCG）

《李屍朝鮮》是Netflix打造的首套韓國電視劇，改編自作家金銀姬與梁慶一的網絡漫畫《神的國度》，由朱智勛、柳承龍、裴斗娜主演，講述16世紀的朝鮮王朝，王世子李蒼（朱智勛飾）在調查席捲全國的瘟疫疫情時，發現威脅整個國家巨大陰謀的故事。劇集於今年年初首播之後，口碑收視雙豐收，很快便續訂了第二季，將於明年3月首播。