陳潔玲明言影全裸寫真需滿足兩大要求：唔係尺度問題

陳潔玲（Christy）離巢後減少幕前演出，但專注於Party Room生意的她，網上人氣反而有升無減。這兩個月在IG上出現的「福利圖」，更是安慰了不少寂寞人仕的心靈。

陳潔玲開了一間Party Room。（陳順禎攝）

陳潔玲出席電影首映禮時，接受《香港01》訪問，表示早前因地鐵封站而受影響的Party Room生意，在近期有得到一點改善。談到近排IG上的改變，她笑言：「我發現啲人睇完我啲相之後，心情會好啲，開心啲。我覺得咁都幾好吖，都係一件好事。至於出寫真，我係想出嘅，但係要等一個啱嘅時機。」

陳潔玲透露了影全裸寫真的兩個要求。（陳順禎攝）

她又說自己對寫真的要求很高，想創作出一個作品，而不單單只是一個寫真：「一定要靚，有美感！」會考慮為藝術而全裸影寫真？她想一會，說：「全裸嚟講呢，唔係個尺度問題，而係要夠Fit，哈哈。如果我係喺一個好顛峰嘅狀態，Nude就唔係啲乜嘢，但係首先我要去到呢個狀態先，同埋要呢個作品有個自己鍾意嘅主題。」

陳潔玲希望能有一個完美作品。（陳順禎攝）

除了Party Room，她更透露，自己正在計劃一個小生意。「嚟緊我會出一啲女性私密部位嘅保養產品。」