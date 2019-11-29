《爸爸去那兒》張亮突自爆離婚兩年　網友質疑溝淡高以翔猝死事件

因《爸爸去哪兒》而爆紅嘅張亮，不時同仔仔天天出席活動吸金。近期被影到同女子密會，今早佢終於透過微博宣布同相識16年嘅太太寇静離婚。

模特兒出身嘅張亮，2013年帶同仔仔張悅軒(天天)拍攝親子真人騷《爸爸去哪兒》而一夕爆紅，繼續轉攻演藝圈，影視雙線發展。2015年張亮宣佈再做爸爸，並不時在微博分享育兒心得，好爸爸形象深受網民喜愛。

2015年張亮宣佈再做爸爸，更不時在微博分享囡囡照片。

不過，張亮近期不時被影到與一名身材高挑嘅女子密會，唔係去珠寶店睇鑽戒就係去睇話劇，正當大家都以為呢名女子係張亮老婆寇静時，張亮今日突然喺微博宣佈已經同寇靜喺2017年離婚。「本不想佔用公共信息資源，但還是要通知下近況，我與寇靜於20017年（應為2017年）已辦理離婚手續 ，只是家庭內部意見，孩子也一直一起撫養，希望大家不要過於猜測！​​​​」對於張亮突然宣佈已離婚，有網民認為當事人怕被冠以渣男、劈腿等稱號，所以特此發聲，但更多網友認為張亮係被浙江衛視逼出來掩蓋高以翔猝死事件。

張亮同寇靜大學時期已經拍拖，畢業後結婚。張亮爆紅時，不時都影到佢同太太出雙入對，加上佢曾經話過自己係「拯救了銀河系獲得寇靜的那個人。」好老公、好爸爸形象深入民心。（視覺中國）

張亮與寇靜當年是透過朋友介紹所認識，二人拍拖無幾耐，寇靜曾問張亮：「你想過結婚嗎？你想娶我嗎？」結果二人當日就去了民政局領證。結婚初期，張亮生活極其窘迫，但寇靜從未因而感到嫌棄，2015年誕下囝囝天天，寇靜索性退出模特兒圈，一心一意在家中相夫教子。張亮與寇靜相識至今14年，他曾在節目中表示「我是拯救了銀河系獲得寇靜的那個人。」好男人形象成功俘虜大量女粉絲，如今突然宣告離婚，令網民感到意外。

近期不時被影到同一名女子約會，唔少人仲以為呢位女子係寇靜。（網上圖片）