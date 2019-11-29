有線電視裁走30員工　藝人馬梓軒：有同事走當然唔捨得！

近日無綫電視屢次傳出裁員消息，但一直未有任何動作，反而營運有線電視和香港開電視的有線寬頻，今天（29/11）突然向30位員工派「大信封」，據了解，製作部是今次「開刀」的重災區，原有的4成人手遭裁走，亦有報道指，體育組於10月已有人被炒，但受影響的員工並非即時離職，而是需要按照合約做多1個月至3個月。

有線電視回覆《香港01》查詢時承認裁員：「隨着營運模式轉變，集團重新整合資源，集團對各種形式的電視節目內容合作持開放態度，人手安排需作適當調度。是次約有30名包括製作部及相關支援部門員工受影響，集團會按照勞工法例作出補償。與此同時，配合跨平台內容製作模式改變，有線正積極擴展OTT及新媒體平台，增聘人手，物色人才加入。」

對於今次公司裁員，香港開電視藝人馬梓軒直言對娛樂新聞的編採及製作影響不大：「娛樂新聞呢邊冇影響，不過知道有合作過嘅節目導演、撰稿等同事會離開，當然會唔捨得，同時希望佢地有更好發展，盼望日後有機會再合作。」

有線電視周五（29/11）裁員30人。（資料圖片）

據了解，今次裁員，製作部成重災區。（資料圖片）