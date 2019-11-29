【森美旅行團3】秋葉原女僕Cafe　以胖胖身材療癒客人心靈

胖胖女僕Cafe喺秋葉原都有好幾間，不過有部分係期間限定，Shangrila就基本上每日營業。

女僕Cafe喺日本隨處可見，最新一集《森美旅行團3》亦都帶大家去到秋葉原非常有名嘅胖胖女僕Cafe「ムチぽちゃメイドカフェ&バーShangrila」。由於近年流行肉肉女，加上為滿足男士不同喜好需求，所以Shangrila就以「肉肉身材先係萌嘅原點」為宗旨，搵來一班肉肉女生做女僕，等男士可以感受到另一種療癒感覺。雖然主打係女僕，但店內嘅食材都都係經過特別嚴選嘅有機食材，pizzz更係即叫即製，就算唔係為女僕，當去食餐飯都好似唔錯。

要成為女僕，首先BMI要有24以上。（shangrila_akiba@Twitter)

女僕身上圍裙的顏色代表等級，分為粉紅色的棉花糖（ましゅまろ）女孩、紫色是肉肉（ぽっちゃり）女孩，而綠紅色的則是豐滿（むっちり）女孩，顧客可以依個人喜好，請不同嘅女僕為自己服務。全店有35個座位，入場費800日圓（60分鐘）、延長附加費（30分鐘）需付400日圓，每小時至少要點選一款600日圓以上嘅菜式。

Info

﻿ムチぽちゃメイドカフェ&バーShangrila

地址：東京都千代田区外神田3-1-15 箸勝ビル4F

網址：http://shangrila-akiba.jp/

