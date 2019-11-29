【晚吹】為追數會出咩賤招？　波鞋售貨員自爆：用洗甲水抹咗個碼

買鞋唔想比人呃，真係要背熟呢啲術語。

波鞋街早已為唔少運動品牌及代理商的落腳點，最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》就請來波鞋售貨員爆料，唔想買鞋時俾人呃，首先要了解佢咃嘅術語。4位嘉賓分別喺Nike、Adidas、同New Balance工作，雖然係唔同品牌，但術語都是一樣的，例如「M咗」原來係解「無貨」，而碼數方面，亦丁=1、元=2、王=3、叉=4、仔=5、共=6、廿=7、分=8、尤=9、平=10，如果聽到「M咗王分」即係38碼無貨咁解。「試過有客要對38女裝鞋，但無貨，於是用洗甲抹咗個碼，然後拎對39同37俾佢試，再順勢話送個鞋墊比佢，基本上都會要。」

對於行內術語，林二汶好似聽緊外星文咁。

無良？咁都未算，其中一位嘉賓話試過為追數，客人明明想要藍球鞋，但都照介紹跑鞋俾比對方，仲話「之後個客整親唔關我哋事。」除此之外，4位嘉賓都話display鞋不時都會俾客人摸到有色差，「會叫同事幫手將隻display收埋，再分開拎俾客睇，同埋唔會特別講俾客聽係display。」今集除咗講碼數術語之外，亦都有教大家其他術語，例如殃即係樣衰、嘲四係指麻煩客、磚係指胸，粗磚＝大胸、M磚意指無胸、加蛋=加鞋墊，下次如果聽到售貨員講術語，不仿細心啲去拆解。



睇埋其他行內術語