李連杰細女Jada意外曝光57歲利智近照　網友激讚：歲月不敗美人

「利美人」利智自從1992年退出娛樂圈之後，幾乎鮮有公開露面，1999年與李連杰拉埋天窗，婚後育有兩女，而利智也一直過着相夫教子的生活，平靜充實。

近日，小女兒Jada在社交平台分享照片，意外曝光了媽媽利智的近況。相中的利智身穿黑色V領上衣，披着濃密的黑色長髮，低着頭似乎在整理東西。粉黛未施的她面部相較以前沒有那麼飽滿，但五官變化不大，皮膚亦沒有什麼瑕疵，氣質不輸當年，依然美麗，頗有韻味。

Jada與媽媽享用蛋糕，利智面部不如以前飽滿，但美貌依舊。（微博@暖陽荒野）

而在另一張照片中，Jada對着鏡子拍照，旁邊的利智則以背影出鏡，她穿着黑色印花連身裙，側背着手袋，身材比起過往略有發福，但以利智即將58歲的年紀來講，依然是保養得宜，看上去年輕過實際年齡。

不過，網友們對此卻評價不一，有網友大讚「歲月不敗美人」、「氣質擺在那裏」、「年輕的時候真的是尤物，太美了」，但也有網友直呼「認不出」，認為她變化很大。

利智即將於下個月年踏入58歲，雖然比起年輕時身材略有發福，但依然保養得宜。（微博@暖陽荒野）

利智於1986年奪得亞洲小姐桂冠，憑藉天使面孔、魔鬼身材在娛樂圈迅速崛起，在8、90年代也紅極一時，雖然只活躍了短短6年時間，但知名度頗高，令觀眾印象深刻。然而，人紅是非多，當年有不少負面新聞，導致利智承受的壓力非常大，最終於1992年宣布退出娛樂圈。

現在的利智只是一位普通人，李連杰曾經在訪問中透露太太已經完全釋懷別人的看法：「我們拍拖之後，她轉行之後，她也不在意別人怎麼看她。她希望別人忘掉她，她是一個常人，一個家庭主婦，照顧老公照顧孩子，所以她只是很自在老公怎麼看她，她就為這個人活着，你只要高興，別人再說一百個不高興，跟我都沒關係。」如今他們的一對女兒Jane及Jada都出落得亭亭玉立，人美心善，學業斐然，相信利智也功不可沒。