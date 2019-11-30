陳慧敏憶述埃及慘遭性侵經歷　過程長達十分鐘：整個人沒有靈魂

陳慧敏 (Vivian) 現正獨個兒身在土耳其旅行，她日前到埃及時竟然慘被性侵，事發後她於IG出post講出了當日出事的經過。她形容當時的心情表示：「我很驚恐，整個過程我一直處於嚇呆了的狀態，而這十分鐘他重複地撫摸我的背，我竟沒辦法動，原來那種害怕，是真的會讓人沒辦法發聲；心裏有種種的驚慄畫面 ..... 我真的很生氣為什麼我沒有辦法說『不』。」足以讓人感受到她那種惶恐和無助的感受。Vivian該個IG post的原文如下：

Vivian現正身在土耳其。(ig@chan_wai_man圖片)

我真的不敢相信我遇到這種事。

11月26日，埃及時間凌晨4點40分，去雅典；11月27日，雅典時間早上7點45分，去土耳其；現在是土耳其早上的10點25分。

是我懦弱，昨晚感覺真的沒法再面對開羅，只是在埃及逗留3日，瘋狂的，臨時買的機票離開。

回想第一天到達開羅，感覺良好，還覺得有幸遇到一位當地人老師，他很友善講解很多關於埃及的事給我聽，第二天，他約我，帶我去吉薩金字塔，感覺不錯，他人很友善。

第二天我看完金字塔之後，他説他做義工常探訪的一位獨居婆婆就居住附近，她人很好，想帶我去；在這兩日的相處，我並沒有覺得他是壞人，所以我答應了。

到達婆婆家，一切很正常，她很高興我去探訪，為我們準備茶，一切如常。三人聊天中，我聊到我之前在印度扭傷了腳，到現在還沒有痊癒；那位老師說他懂得治理，想幫我，我婉拒不好意思，他卻很堅持，而婆婆又在，她很熱心為我準備熱水盤，我想應該沒大問題吧，所以就答應讓他治理，而這一切也沒有異樣。

之後婆婆走到房間睡覺，剩我們兩人在客廳，他說看見我經常按自己的肩膊，又說可以幫我治理，叫我轉身，我當時沒有介心地照做，怎料...他突然拿起我的衣服！我非常受驚嚇，本能反應的抗拒動作，他說不要怕，他只是想幫我，而我真的很愚蠢，竟然相信他只是想幫我，但之後可怕的是，他竟瞬間把我的胸圍扣除下，再突然把我抱起，讓我的身體觸碰到他私處，三次；我很驚恐，整個過程我一直處於嚇呆了的狀態，而這十分鐘他重複地撫摸我的背，我竟沒辦法動，原來那種害怕，是真的會讓人沒辦法發聲；心裏有種種的驚慄畫面，我怕他是個變態殺人犯，或要拿我的腎。

幸好之後我順利而冷靜地離開，坐上回hostel的的士，但整個人沒有了靈魂... 整頓之後回想，我真的很生氣為什麼我沒有辦法說“不”。

我就是那個相信世界到總是好人，

又懦弱得不懂保護自己的蠢材。



我知道埃及仍然有太多美好的地方，只是我不幸，在頭三天就整個人破碎了。

希望以後有更強大的心，

再去面對這個城市。

我12歲的夢想，終於到達，但竟然這樣就離開。

沒料到夢想在現實中，存在這樣的差距；

也許，這就是上天要我學習的課題吧。

現在，我仍然感激埃及給我的一切，

我會成為一個更勇敢的旅行者，

再挑戰你，再見。

見。

#2019年11月27日

#第80日

#唱遊記

#埃及

#雅典

#土耳其

Vivian發長文憶述事發經過。(ig@chan_wai_man圖片)

而Vivian現時安全，她昨日也有於IG出新post報平安，她留言表示：「看到所有留言，很抱歉，我不是想嚇大家的，只是想在ig記錄自己的生命，讓大家擔心真的很對不起。我會好好保護自己，謝謝大家關心，我很好，在土耳其。」

Vivian叫大家不用擔心她。(ig@chan_wai_man圖片)

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