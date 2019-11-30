【MMA 2019】MAMAMOO、ITZY盛裝亮相紅地氈　硬撼低胸露背金所炫

韓國音樂盛事「MelOn Music Awards」（簡稱：MMA）今晚（30日）假首爾高尺巨蛋隆重舉行，不少K-pop偶像盛裝踏上紅地氈，包括BTS防彈少年團、MAMAMOO、ITZY、請夏、姜丹尼爾、AB6IX、 Heize、N.Flying、TXT、THE BOYZ、JANNABI等等，而朴敘俊、金所炫、金永哲、李鉉宇、林秀晶、崔宇植，還有憑《意外發現的一天》爆紅的李在旭和金永大亦有現身紅地氈。

韓國音樂盛事「MelOn Music Awards」（簡稱：MMA）今晚隆重舉行，BTS防彈少年團穿上西裝出席。（Viu《K1頭條》提供）

畢竟是韓國其中一個最受注目的頒獎禮，所以一眾女星精心打扮，例如MAMAMOO的華莎右半身披上黃黑間條頸巾；請夏則曬長腿，ITZY則以一身白色打歌服現身，盡顯其清純美。最搶鏡的必定是金所炫穿上黑色低胸和大露背晚裝，金所炫突破清純形象性感現身，自然令全場閃光燈閃個不停。

ITZY以一身白色打歌服現身，盡顯其清純美。（Viu《K1頭條》提供）

金所炫還難得大露背，自然令全場閃光燈閃個不停。（JOOX畫面）

最搶鏡的必定是金所炫低胸上陣。（JOOX畫面）

請夏大曬長腿。（JOOX畫面）

至於男藝人方面，大多穿上西裝出席，不少K-pop迷關注Wanna One出身的姜丹尼爾和AB6IX成員李大輝相遇，以及在全球人氣爆燈的BTS防彈少年團將會在今次頒獎禮上贏得多少獎項。

姜丹尼爾比早前消瘦不少。（Viu《K1頭條》提供）

點撃睇現身紅地氈藝人