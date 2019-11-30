傳黎小田病重入院眾好友現身醫院　薛家燕神色凝重直認探望對方

73歲著名音樂人黎小田，近日盛傳病重入院，而其朋友圈中更傳出是患上肺癌，傳媒曾向其助查詢均一一否認。直至今日（30日）傍晚時份，黎小田多位好友包括薛家燕、陳欣健、歌手張武孝（大AL）紛紛現身醫院。

小田與家燕是多年好友，上年舉行的《小田金曲50年作品演唱會》亦有撐場。（資料圖片）

據悉黎小田是入住銅鑼灣聖保祿醫院，多位圈中朋友在今日傍晚現身醫院，部份神色凝重，亦對記者的提問三緘其口。直至薛家燕出現，在場記者問到她是否來探望小田，她一臉凝重簡單回應一句︰「係！」隨後便匆匆進入醫院。

另一資深音樂人陸寶與男友人亦有到醫院，離開時被大批記者包圍，問到是否探小田？情況是否樂觀？小田是否清醒？他都一一以：「唔好問我喇！」作回應。另外歌手大AL，接受傳媒追訪時，也婉轉作答︰「唔講喇，佢想低調啲。」

早前兩位更一起主持TVB音樂節目《流行經典50年》。（資料圖片）

黎小田現年73歲，近年不時傳出身體問題消息。（資料圖片）

人稱「小田哥」的黎小田，原名黎田英，父親是作曲家黎草田，母親是作家楊莉君，胞妹亦是現代舞編舞家黎海寧，可謂藝術世家。他在1960年代擔任樂團領班，1973年奪得無綫電視第一屆「作曲邀請賽」季軍，並開始其創作人生涯，膾炙人口的作品有《天蠶變》、《殘夢》、《人在旅途灑涙時》及《戲劇人生》等等。1975年加入麗的電視，與薛家燕主持綜藝節目《家燕與小田》，大受歡迎，並發行唱片獲不俗成績。