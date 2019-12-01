黎小田5歲做童星拍《可憐天下父母心》　被封劇集主題曲音樂教父

本地著名音樂人黎小田（Michael）連日傳出病重留院的消息，今晨他的秘書於社交網發聲明，證實他已經離世，享年73歲。Michael最後演出的一個節目，是無綫歌唱節目《流行經典50年》。黎小田原名黎田英，他的一家人都從事藝術工作，父親是作曲家黎草田，母親則是作家楊莉君，胞妹為現代舞編舞家黎海寧。Michael5歲時已成為電影童星，演出過《兒女經》、《可憐天下父母心》等。長大後，黎小田與薛家燕曾一起主持綜藝節目《家燕與小田》並推出唱片，成為了當年麗的電視台的皇牌節目，二人成為了經典組合。

黎小田與薛家燕曾一起主持綜藝節目《家燕與小田》，成為了經典組合。(資料圖片)

Michael作為音樂人活躍期於70至90年代，更一手捧紅了張國榮和梅艷芳兩位樂壇天王巨星，為兩人作的經典金曲不計其數。Michael創作的作品有超過100首，經典歌曲包括張國榮的《儂本多情》、梅艷芳的《胭脂扣》、《心肝寶貝》、《似火探戈》、《飛躍舞台》、梁朝偉的《新紮師兄》、陳奕迅的《Crying in the party》、關正傑《大地恩情》以及與雷安娜合唱的《人在旅途灑淚時》、陳麗斯的《問我》等，他還包辦了麗的年代的劇集歌曲，與顧家輝同被封電視劇主題曲的音樂教父。此外，Michael也涉足過兒歌界，如演唱《銀河鐵路九九九》和為《千年女王》、《傳說》等兒歌編曲。

著名音樂人黎小田今晨病逝 享年73歲