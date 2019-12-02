【潮流日常】太妍、蔡依林「羊毛卷」強勢回歸　復古風盡顯時尚感

復古風可謂是每季必興，來到年尾又是復古風當行的季節，除了由衣服、飾物、妝容等方面入手外，亦可以透過頭髮造型營造出復古感。由上年開始已經引起熱潮的「羊毛卷」微捲髮又再次受到不少女星追捧，蔡依林、楊丞琳、泰妍等都紛紛換上這個既可愛又時尚感十足的復古髮型。

上世紀六、七十年代的「嬉皮士捲髮」十分流行。（網上圖片）

捲曲長髮是當時充滿不羈個性的嬉皮士們的標誌性髮型。（網上圖片）

「羊毛卷」髮型其實與上世紀六、七十年代的「嬉皮士捲髮」十分相似，捲曲長髮是當時充滿不羈個性的嬉皮士們的標誌性髮型。而如今「羊毛卷」髮型不但保留當時的復古味道外，捲曲程度亦介乎於大波浪捲髮和「公仔麵頭」的中間，令臉蛋比例看起來更小之餘，更能做到減齡效果，看起來自然慵懶隨意感十足。台灣女歌手蔡依林及楊丞琳、內地女演員吳謹言、韓國女演員宋慧喬、女歌手泫雅、太妍、f(x)成員Krystal及BLACKPINK成員LISA等都愛上這個充滿個性的微捲髮造型，時尚感爆燈！

換上微捲髮造型的蔡依林充滿女人味。（Instagram：@jolin_cai）

楊丞琳充滿冬日氣息，時尚感爆燈！（Instagram：@rainie77）

如果想挑戰微捲髮，除了去salon找髮型師幫忙，自己在家都一樣可以做到！第一個方法當然是用傳統的捲髮棒，而另一個方法就是於睡覺前紮兩條鬢辮，第二日臨出門口之前將頭髮放下，復古風的「羊毛卷」髮型就完成啦！

太妍示範如何DIY完成「羊毛卷」微捲髮型。（Instagram：@taeyeon_ss）

得咗！（Instagram：@taeyeon_ss）

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