【高以翔猝死】陳偉霆沉默五天後發文悼念：很希望來得及阻止

高以翔拍攝內地綜藝節目時猝死。（影片截圖）

高以翔上月27日於內地錄製綜藝節目《追我吧》時猝死，終年35歲，遺體於今早（12月2日）早上已經運返台灣。與高以翔同場錄製節目嘅陳偉霆（William），事發時憂心忡忡，被影到雙手合十為對方祈禱。William沉默五日後，呢日終於喺微博現身發文悼念。

事發時William一直喺高以翔身邊。（微博圖片）

William於微博撰文悼念。（微博：＠William威廉陳偉霆）

原來錄影當日係William同高以翔首次見面：「那天是我們第一次見面，休息室的打招呼，讓我一下子就覺得親近起來，在錄製時的T台環節，你最後一個出場，在那一刻，我覺得你就是這個台上最帥最有型的男人。」

陳偉霆是《追我吧》常駐MC，在一次專訪中被問及：「什麼時候想說『我太難了』？」，他不假思索地回答是錄製《追我吧》的時候。（微博：＠William威廉陳偉霆）

估唔到首次相遇已成永別，事發實在太突然，William呢幾日以來都不停諗起當時畫面：「這之後的畫面我回憶了很多遍，我很希望來得及阻止一切的發生，希望我們可以不止認識這一天的時間。這些天，我也從那些更早認識你的人那裡，瞭解到更加完整的你，一如我短暫印象中的溫暖、謙遜、善良。今天你就回家了，你一定會在那個世界過得很好，我相信。」