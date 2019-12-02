【高以翔逝世】疑似高層心寒對話流出 浙江衛視仍未公開道歉　

高以翔錄製節目《追我吧》時不幸猝逝，浙江衛視至今仍未曾公開道歉，網民為此強烈不滿。（視覺中國）

高以翔上月27日於內地錄製浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲。事發後，浙江衛視曾發聲明表示會協助家屬及經理人團隊處理後事，並會承擔相應責任……但由於浙江衛視至今仍未有公開道歉以及公布人事處罰細節等結果，強烈引起網民不滿，並表示要問責到底。高以翔遺體今早(2日)由上海運抵台灣，網友對於浙江衛視未有協助「包機」亦極為不滿，直指「連最後的體面也不給」。

網上流出疑似浙江衛視工作人員嘅對話截圖，內容令人心寒。

今日微博流傳一張自稱係浙江衛視工作人員與朋友嘅對話紀錄，由截圖所見，該名工作人員表示有意離職，主要原因是「現在沒日沒夜的加班」、「動不動緊急會議，也沒議出個屁來」。而呢名工作人員更指喺會議上，高層人仕曾表示「高以翔真的中看不中用，沒跑兩下就猝死了，現在多了那麼多麻煩事。」令他對公司感到心寒。此外，該名工作人員亦指公司採取拖得就拖的態度，原因是「高粉絲也不多，鬧不起什麼大風大浪」。呢名工作人員向友人透露曾遞辭職信，但高層拒收，並表示「關鍵時刻大家都要在一起」。

喺女友Bella以及二哥高宇橋陪同下，高以翔遺體今午運抵台灣。（視覺中國）