【收視滯後報告】《鳳弈》打破《蘭花刼》最低紀錄

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是11月18日至11月24日。這份報告相當令人吃驚，事關一個以為不能再破的紀錄竟然被打破了。

兩年前《蘭花刼》從低清的倉庫出土，創立近十年甚至可能是近二十年的低收視，只有平均18點，好大原因是因為觀眾很難從高清年近轉回低清質素，低收視絕對是可以預期。今次，以為不能再低的紀錄，竟然被內地劇《鳳弈》打破了。

真係估唔到《蘭花刼》紀錄都會被打破。(網上圖片)

《鳳弈》在今次的報告中錄得17.8的收視（沒有計周二，因為播台慶），這個收視即使兩年前的《蘭花刼》也沒有試過，當年《蘭花刼》是曾經有過15、16點這樣的數字，但卻是於星期六日的時段，比平時低也是正常，若果在星期一至五，《蘭花刼》最低也只是17.9點。雖然，《鳳弈》在這個星期計少了一天，但即使多出一天也未必會將數字拉高，而且就算拉高也不會多於1點，即使是18點也是低得令人震驚。如此的數字，TVB絕對需要重迎評估《鳳弈》應否繼續以正常的方式播放，還是加插在星期六、日，務求盡快播完，止蝕斬倉。

視帝黎耀祥都救唔到收視。(劇照)

除了《鳳弈》令人關注之外，《解決師》也在今個星期迎來了大結局，通常結局篇的收視都會比之前高，不過《解決師》卻相反，閒日只有24.6的收視（沒有計周二，因為播台慶），周六的大結局也只有26.1點，五日的平均收視是24.9，竟然是六星期（30集）裡面最低的一周。全劇的總平均收視為25.68，而一套台慶劇來說其實並不合格。

即睇本周收視：

這份報告中，也有屬於網民相當關注的台慶收視，因為早前有網民發起罷睇TVB台慶的活動，上星期TVB也罕見地提早公佈台慶兼3天跨平台收視，有25.5點，似是還擊網民。而今次的7天跨平台收視，台慶錄得26.3點，近前之公佈的數字沒有太大升幅，證明沒有太多人會重看台慶節目，而26.3的收視而台慶來說也絕對不是一個合格的數字。