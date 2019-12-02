何雁詩指離開星夢娛樂似情侶分手：冇同公司發生唔好關係

何雁詩（Stephanie）早前在IG宣布離開已工作五年的星夢娛樂，今天（2日）她出席《牛下女高音》的祝捷晚會時候向傳媒回應事件：「其實我都一直Plan咗好多時間，首先好感激公司培育，咁第一首令人熟悉我嘅歌都係星夢幫我出。可能暫時依家發展同我期望唔一樣，所以覺得係時候轉變。」

早前她與男朋友和家人去了泰國旅行，更大Show身材，引起一眾網民留意，她笑言在游泳池當然是穿泳衣。（陳順禎攝）

Stephanie對自己的期望是一年至少有兩或者三首歌曲推出，離開公司後亦希望繼續向音樂發展：「其實我一直都物色緊，因為急唔嚟，因為要需要長時間去搵。好似識男朋友咁，要時間了解。同埋都有少少要求，想自己唱嘅歌同以前有少少唔同，咁我依家感情咁開心，所以唔想唱太多唔開心嘅歌。」

男友對她選擇離開《星夢娛樂》，Stephanie說很感激支持和陪伴。（陳順禎攝）

Stephanie形容今次離開星夢娛樂是情侶分手一樣，而且是和平分手，她說：「我其實一直都好唔捨得，都好多謝咁多同事。所以離開冇同公司發生唔好關係，我呢邊冇唔好感覺，希望老闆都係啦。（有冇留妳？）冇，大家都係傾啫。」