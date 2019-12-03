【娛樂大家】余德丞悍跳「皇帝」預咗被票死：我有目的有預謀！

自從余德丞Dickson加入了《娛樂大家》的「狼人宮廷版」成為玩家之一後，令該環節生色不少，除了是因為他的外形吸引之外，還有他「革新」的玩法衝破觀眾對「狼人殺」認知上的思維，Dickson更瞬間被視為高玩，但代價就是「誠信破產」。在最新一集的「狼人宮廷版」中，「刺客王」余德丞在第一輪自由發言時假扮「皇帝」身份，並報稱6號的「太醫」菊梓喬是好人身份，在完全沒有言語上的謬誤下，卻被幾乎全場的玩家懷疑，最終死於投票之下，並發動「刺客王」技能將真正的「皇帝」林穎彤帶走。

雖然「刺客王」Dickson第一回合就畀人票死咗，但到最後憑住謝東閔的大智若愚，成功瞞天過海助刺客取得最後勝利。（影片截圖）

只係跟劇本走

一如以往，網民亦有就Dickson這個操作加以點評，雖然有很多人都讚他成功帶走「皇帝」，但亦因為他太早死而大感可惜。不過正如狼人殺偶像陳齡九提到的，「狼人殺」是一個輪次的遊戲，刺客王的技能就是要替刺客陣營追輪次，從而達至勝利，所以刺客王被票死而發動技能，是對刺客有莫大的幫助。而對於今次悍跳的行為，Dickson更拍了一段短片並發放至YouTube，透露由決定悍跳一刻開始，已經將自己誠信破產的元素計算在內，即使無人信被票死亦可以發動技能將好人帶走：我有目的、有預謀去扮皇帝㗎！

記者講就講得多，今次交返畀Dickson親自教大家一啲狼人殺小技巧：

Dickson變咗狼人殺偶像喇：