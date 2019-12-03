【全民造星II】Ian陳卓賢彌補上年決賽遺憾　勁舞再戰造星舞台

《全民造星II》第六回合比賽全部完成，A﹑B﹑C三組的導師分別會挑選10位參賽者晉身專業大獎賽。B組導師Miss Chan Chan（陳潔靈）大讚MIRROR成員 Ian（陳卓賢）唱功而令他成功晉級。

Ian一向給予觀眾斯文、怕醜的形象，參賽時亦經常以自彈自唱方式表演。正當大家認為他會以最擅長的自彈自唱參賽時，他卻一反傳統，決定表演跳唱，加插了和女dancer跳舞環節來挑戰自己，希望為觀眾帶來新鮮感，其實上年《全民造星》總決賽，Ian表演《愛你》一曲時，已經想跳舞，可惜當時遭到很多人、包括花姐的反對，Ian最終聽取大家意見，沒在決賽中跳舞令他一直耿耿於懷。在今次的專業大獎賽中，Ian的跳唱表演，花姐依舊認為跳舞可能會是扣分位，Ian選擇堅持自己：「成績同名次真係唔緊要，最緊要做到一個自己鍾意、而大家睇完又覺得OK嘅表演係比起名次更加緊要。」

Ian 可完心願在台上表現咷唱，雖然評判反應不一，但他非常享受。(《全心造星II》)

+ 4 + 3 + 2

最終評判們的評語好壞參半，彭秀慧：「你一個已經好夠睇，我剩係想睇住你，其他額外元素會影響我睇你。」另一評判余迪偉認為Ian唱功很好，吹色士風已經很吸引，但舞蹈員的出現卻影響到Ian的演出。但無論結果如何，Ian踏出了一大步，享受自己的突破，亦彌補上年決賽的遺憾。