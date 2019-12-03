【王冠】安德魯王子性醜聞涉事女子現身　細節成第5季劇情重點？

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現年59歲的安德魯王子最近捲入跨國性醜聞。（VCG）

美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）早前被控組織未成年少女性販運網絡及性侵數十名未成年少女，雖然他已經在獄中自殺身亡，但案件仍然在審理當中。審訊期間，美國法院公開一張受害者Vriginia Roberts Giuffre與英國安德魯王子（Prince Andrew）在愛潑斯坦寓所拍攝的攬腰合照，令安德魯王子捲入性醜聞風波，而現年35歲的事主Vriginia日前接受BBC訪問，訪問片段亦於英國時間昨天（2/12）播出。

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Virginia在訪問中首度講述自己17歲時，被愛潑斯坦販賣後，被告與安德魯王子發生性關係的細節：「他（安德魯王子）知道發生了什麼，我知道發生了什麼，我們只有一個人說實話。」又指自己當時被英國名媛Ghislaine Maxwell帶到倫敦一間酒吧予安德魯王子認識，安德魯王子其後主動邀請她共舞：「他是我見過最可怕的舞者，真的很可怕！他的汗水就好像雨水一樣落下，流到我滿身都是，我覺得很嘔心，但我當時只知道要令他開心。」

她又指離開酒吧時，Ghislaine亦要求她為安德魯王子提供「服務」，而最後兩人在Ghislaine的豪宅裏面發生性關係：「我懇求英國人民，站在我這邊，支持我打這場仗，不要接受這種說法，這並非一個骯髒的性愛故事，這是販賣，這是虐待。」

然而，安德魯王子早前接受BBC訪問時否認曾與Virginia發生性關係，又指不記得拍過該張合照：「沒有人能夠證明那張相片有否被修改過。」更稱王室成員不會隨意摟抱他人。雖然事件仍未告一段落，但外界已經將事件形容為戴妃死後最大的王室公關災難，更估計《王冠》或出現相關情景。