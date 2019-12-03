高以翔女友穿男友生前外套送別　網友傷感：好像還在他的懷裏

台灣藝人高以翔上周三（27日）在內地浙江錄製節目時猝逝，昨天（2日）高以翔遺體在二哥高宇橋、23歲女友Bella（蘇湘涵）陪伴下，趕在頭七之前回到台灣。Bella一路神情哀傷，有眼尖網友發現，她身上穿着高以翔生前的外套。

高以翔在女友的陪同下，遺體運送回台灣。（視覺中國）

有眼利網友發現Bella身上穿的Oversize黑色銀扣外套，和高以翔生前錄製節目前，最後現身時所穿的外套非常相似。（影片截圖）

有網友發現高以翔女友Bella身上穿的Oversize黑色銀扣外套，和高以翔生前錄製節目前，最後現身時所穿的外套非常相似，直呼「女友穿着他的衣服就好像她還在他的懷抱裡（裏）一樣」、「衣服上還有男友的味道吧......」。

高以翔生前好友蔣珅瑋在網上撰文哀悼亡友，他透露高以翔原打算在28日晚上向女友Bella求婚，「因為你們兩家人馬上有一個非常重要的晚餐，你希望我到場陪你見證你將要開始的一個新的人生篇章。」可惜他卻不幸在求婚前一天猝逝。高以翔生前曾經透露過，他其中一個願望是成家立室，還有的就是抽出時間跟父母家人坐下來好好吃一頓飯。但他還沒達成願望就離開人世。

高以翔生前願望是成家立室，還有跟父母吃一頓家常便飯。（高以翔IG圖片）

高以翔遺體抵台後，移靈至第一殯儀館，靈堂設置於民權東路金寶軒。靈堂佈置簡潔高雅，擺滿潔白的蝴蝶蘭；高媽媽親自挑選愛兒的遺照，遺照中的高以翔身穿白色西裝、笑容燦爛。女友Bella在花籃上以本名稱呼高以翔，寫下「志翔安息，放心高飛」8字祭語，表現出她痛失愛人的堅強，令人心疼。

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