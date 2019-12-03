傳TVB 年尾出現裁員潮 蓋世寶爆舊同事早已知道：我都唔敢問候

蓋世寶（Lulu）今日（3/12）出席電影《艷舞大盜》首影禮，電影改編自真人真事，包含了鋼管舞的情節，沒想到Lulu亦曾學習鋼管舞：「十年八年前學過10幾堂，其實超好玩，不過我過唔到好痛嗰個關口，用力夾住支管，夾得多就會瘀，瘀完繼續夾，不停重複，我過唔到嗰關，就放棄咗。」Lulu雖然放棄了鋼管舞，但她原來已學sexy chair 2年來提升女性美，被問到有否作公開表演，Lulu話只有在學校內部和同學們表演。至於有沒有拍片和大家開心share，Lulu謙虛表示未合格：「Miss有擺，我自己唔敢擺，真係好失禮。」

Lulu學習sexy chair 2年，希望將來有機會看到她的演出。（梁碧玲攝）

Lulu家中14歲狗狗近日身體出現問題，亦令她十分擔心：「佢持續流鼻血半年，近排試過喺街好誇張咁噴血。」狗狗年紀不算細，Lulu表示有心理準備，只是想起會十分難過。最近TVB，開電視出現裁員潮，Lulu在開電視有節目在身，但暫時還沒有與開電視的員工很熟絡。但是提到自己的舊東家TVB，她爆料舊同事一早知道裁員事情，更有朋友知道自己是被裁員的其中一個，「我唔知佢哋點解會知，我都唔敢問候，佢哋之後點我都唔太清楚。」