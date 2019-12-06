TWICE子瑜自認係貓奴　主子名字暗藏玄機　網民：也太接地氣！

南韓女團TWICE的台灣成員子瑜外貌甜美、個性爽朗，不時會和粉絲交流近況，她1日把握表演前的空檔開直播，談起家裡最近有養3隻貓，其中由同一隻貓媽媽生的2隻幼貓，她以台語來取名，毛小孩的名字一曝光不禁讓粉絲笑說：「也太接地氣！」

TWICE子瑜自認貓奴。（V LIVE）

看到有粉絲用中文問「妳更喜歡貓還是狗」時，子瑜很有禮貌地用中文表示，她以前的確比較喜歡狗，但自從家裡現在也養貓後，意外深陷貓咪的魅力，她透露其中2隻貓叫Bobo、Bibi：「合在一起叫『Bobi』！」

子瑜兩隻愛貓的名字合起來唸就是「Bobi」。（V LIVE）

熟悉台語的網友一聽便知道那是「保庇」的台語，子瑜深怕南韓粉絲不懂，連忙比出雙手合十的手勢解釋：「韓文我不知道怎麼說。」看到有網友說是祈禱的意思時，她笑了笑答：「有點這種感覺。」

子瑜表示不知道「保庇」的韓文怎麼說。（V LIVE）

此外，有粉絲用中文問：「妳在韓國會喝珍奶嗎」，子瑜表示在南韓不會喝珍奶：「以前在台灣經常喝飲料，但是來韓國之後就不喝了。」關直播前，她還狂比愛心和粉絲道謝，萌樣融化所有人的心。

子瑜早前在IG分享的生活照被網民視為「男友視覺照」。（IG@twicetagram）

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