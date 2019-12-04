【全民造星II】陳卓賢Ian為新劇勤操肌　強迫姜濤睇：佢話要摸下

MIRROR成員（Ian）今日（4/12）以紳士造型現身時尚雜誌周年慶祝活動。《全民造星II》進入白熱化階段，身為師兄的Ian除了看好Hugo（丘凱雄）奪冠外，心水冠軍亦多了同是B組成員的Justin（陳樂）：「私底下佢係一個好可愛嘅小朋友，音樂才華亦相當出色，所以幾鍾意佢。」

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Ian一直以來的心水冠軍是Hugo，全因他唱歌有個人特色和風格。（梁碧玲攝）

一向怕醜的Ian在上回的專業大獎賽中和女舞蹈員的貼身演出成焦點，他坦言要克服尷尬並不易：「排舞時嘅身體接觸我都盡量避免，但排舞老師話唔得，Dancer又好大方，就開始放鬆少少。」提到上屆決賽Ian的表演因花姐反對而決定抽起跳舞部分，今次終於能夠有跳唱演出，他笑言：「上屆想跳少少，但係花姐唔畀，佢話唔好睇。所以今次都叫做彌補小遺憾外，希望大家睇到當中嘅進步。」

Ian加入B組後，舞蹈功力大增，將來會否考慮推出快歌呢？（梁碧玲攝）

Ian最近積極為新劇《男排女將》練大隻，更透露會有大量脫衣場面：「我個角色係發脾氣要除衫，又鍾意掉啲衫畀人洗。睇咗劇本發現好多除衫嘅戲，唔可以失禮大家。」Ian自爆已有成果：「我成日叫姜濤睇，佢又話要摸下。」

MIRROR成功打入叱咤「我最喜愛的組合」五強，但商台宣布頒獎典禮取消，對於未能現場參與盛事，Ian大感可惜：「對新人嚟講，係一場好大、夢寐以求嘅盛事，但入選已經好開心，尊重大會決定。」