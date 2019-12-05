沈月攜俊美少年出席巴黎名媛舞會搶鏡　傳棄學業加入父親公司幫手

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沈月好靚女。(ig@yuetyuetxx圖片)

由Ophélie Renouard主辦的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）已於上周六（30/11）在法國圓滿舉行，這個被譽為世界十大奢華晚會之一的舞會，每年都會邀請到來自不同國家年齡介乎16至22歲來自名門貴族的少女參加，出席的少女全部都地位超然，備受注目。而今年舞會上最搶鏡的，可算是邱淑貞的18歲大女兒沈月。

沈月當晚搶晒鏡。(ig@yuetyuetxx圖片)

沈月早就獲譽為「最美星二代」，一向似足媽咪的她，完美遺傳了媽咪強大的基因，且愈大愈靚女，今次出席舞會更加是悉心打扮，美得令人驚艷。由於舞會讓每位參加的女孩都攜同一名舞伴赴會，沈月亦與一名外籍少年一起出席。她這日就於IG post了她與這位少年參加舞會時的靚相，這名少年樣子相當俊俏，與沈月非常之相襯。不過沈月就沒有Tag她這位舞伴，身份神秘。

沈月個舞伴好靚仔。(ig@yuetyuetxx圖片)

另外，今日有報道指沈月與媽咪達成協議，擱置了到英國升學的計劃，將會加入爸爸沈嘉偉的時裝王國公司，幫忙打理公司業務，跟叔叔沈健偉學習做生意，為接管家族生意作準備。據悉，沈月還會為公司出任御用model，成為爸爸公司旗下品牌的「生招牌」。

有傳沈月會成為爸爸公司旗下品牌的「生招牌」。(ig@yuetyuetxx圖片)

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