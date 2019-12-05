「北一女神」蔡瑞雪封盤？　傳秘戀郭書瑤舊愛：彼此互知心意

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「北一女神」蔡瑞雪早前於台灣出席電影發布會時曾向傳媒透露已有「曖昧中」的對象，更持續了2個月，而且「彼此互知心意」，亦都有意脫單，雖然當時蔡瑞雪隻字不提「對象」的身份，但最近有知情人士爆料，稱蔡瑞雪與另一位圈中男星的IG中都有分享了一張海邊照片，而且場景更極為相似，疑揭開蔡瑞雪「曖昧中」的神秘面紗，原來他正是前男團SpeXial成員王以綸。

其實前後腳Post海邊沙灘相都唔係問題，但事後蔡瑞雪同王以綸都將相關嘅相片刪除，令網友都覺得係欲蓋彌彰。（Instagram）

郭書瑤舊愛

其實王以綸曾在去年被拍到與郭書瑤牽手同遊韓國東大門，及後又被拍到在街上甜蜜咀嘴，瑤瑤隨後更大方認愛，可惜二人的戀情只維持了一年就傳出分手，IG亦互相Unfollow，瑤瑤亦曾出Post寫下「唯有坦承，才能得到真正的信任，即便傷人，也才會有好的可能。誠實的對待自己吧！不然說什麼都是假的」。

對於王以綸和蔡瑞雪的戀情，瑤瑤暫時未有任何公開回應。（郭書瑤IG）

唔通又一位女神封盤？：