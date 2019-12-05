C君為圓心願婚前3星期與天頤赴日本影婚照　反傳統着型格黑色禮服

C君年初向與拍拖五年的港台DJ黃天頤求婚，將於下周五（13/12）拉埋天窗，早前他們到日本富士山河口湖拍攝婚照，因為C君想影紅葉婚紗照，所以婚前不足一個月才成行，令時間十分緊迫。

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

C君與未婚妻早前到河口湖拍攝婚照。

一眾新人普遍於結婚前大半年、甚至更早拍攝婚照，C君婚前3個星期才成行，他表示：「我之前上網睇啲KOL啲相，見到影紅葉好鬼靚，於是一心想影輯滿佈紅葉嘅婚紗照囉，可惜事與願違。十月尾去搵婚攝公司時，職員話十月尾冇紅葉要到十一月中先開始有啲，咪搞到成件事咁遲囉。」

到達日本之後，當地職員指不是每處都有紅葉，要往較寒冷的地方，建議到近富士山附近拍攝，拍攝當日，發覺現場的紅葉不多，幸好天朗氣清、有冠雪的富士山作背景。C君指今次行程比起與Do姐拍旅遊節目的call time 更早，當日6點便要完成妝頭出發，即是04便要起床。

C君與天頤的婚紗相有別於平時所見的婚照，二人選擇了型格的黑色服飾，準新娘天頤表示：「我一直覺得婚紗係結婚當日先著，pre wedding可以揀自己鍾意嘅衫。同埋C君成日強調輯相主題得兩個字，就係開心，如果著婚紗影相好難開心、又窄又盛又顧住有無走光又要縮肚。」