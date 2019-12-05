【逃犯條例】馬蹄露首度回應遇襲事件：我係憑自己良心良知去做事

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馬蹄露於10月初在旺角西洋菜南街提款時，疑舉機拍攝示威者情況，惹起在場人士不滿，雙方發生衝突，其後遭到多人圍毆受傷，連手機也被搶去，事後分別頭部、咀角及下巴頭受傷需要送院縫針治理，面上留有疤痕。

馬蹄露認為想年青人了解祖國，應該將中國歷史列為必修科。（葉志明攝）

馬蹄露認同應成立獨立調查委員會。（葉志明攝）

提到傷勢康復情況，馬蹄露今日（5/11）出席《十二月星辰》活動接受《香港01》訪問時說：「傷口前都有發炎，不過而家算係啱啱好番，雖然面部留有傷痕，但又唔會話見到唔開心嘅。」問及有否覺得當日太過衝動，馬蹄露坦言：「其實自己本身嘅性格係多管閒事嘅，屋企人成日都笑我，屋企倒瀉嘢都有我份，其實我都係憑自己嘅良心良知去做事，成日諗嘢係會用咗自己當時嘅感覺心情去做事，可以講唔係好深思熟慮，我認自己係比較衝動嘅，不過隨著自己心意去做係最舒服嘅，咁所以都覺得OK嘅。」對於社會上有不少聲音要求成立獨立調查委員會，馬蹄露表示贊成：「希望唔好只係查警方，係乜嘢都要查。」

馬蹄露直認自己當時太過天真，諗住向現場示威者理論表不滿，認為他們破壞香港所做的事，不能夠代表所有香港人。（葉志明攝）

馬蹄露被襲之後，直言經過旺角現場都有心理陰影。（葉志明攝）

回顧馬蹄露受襲當日畫面

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