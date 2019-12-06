蔡思貝胡鴻鈞十日內密會三次　IG並肩合照露端倪　

18年1月二人分別因《降魔的》及《踩過界》人氣急升，被安排孖住現身《萬千星輝頒獎典禮2018》紅地氈。（資料圖片）

蔡思貝自參選2013年港姐奪得亞軍入行以來，一直被TVB力捧，一劇接一劇，佢嘅人緣亦相當好，同時亦多次同男拍檔傳出緋聞，近兩年佢嘅名一直同余德丞痴埋一齊，但呢日有傳媒影到，蔡思貝同胡鴻鈞Hubert十日內密會三次，得悉被記者撞破時更疑似默認戀情﹗

18年2月二人拍攝節目《降魔的捉妖遊戲》後開始熟絡，拍攝當日只有大合照時一前一後同框（資料圖片）

報導指二人自拍攝節目《降魔的捉妖遊戲》後開始熟絡，近大半年Hubert被公司雪藏投閒置散，思貝一直喺身邊支持鼓勵令戀情萌芽。有記者影到Hubert十日內三次駕車到港九各區接送思貝，等候期間Hubert仲買定小食俾思貝，相當貼心。當記者現身追問兩位係咪拍拖時，二人面露緊張神色，不斷迴避鏡頭，落車後面對傳媒追問，則口窒窒堅稱只係朋友。

近兩年思貝同余德丞一直被外界視為一對。（IG：@sisleychoi）

睇返兩個人嘅IG，18年12月思貝孖住余德丞，一齊去睇Hubert嘅音樂會。至今年7月17日又見到佢地三人行，約埋賴慰玲一齊去睇鄭秀文演唱會。睇完騷例牌到後台搵SAMMI合照，Hubert同思貝並肩企，當時大家只留意到思貝同余德丞一左一右企開看似避嫌。思貝當時上載呢張相並留言話：「follow love,follow friends, followmi」依家睇返轉頭，到底係單純提起演唱會主題，還是借機同Hubert傳情呢？真係要問返當事人先知啦。

呢張三人行合照，睇清楚啲思貝同Hubent幾近頭貼頭﹗（IG：@sisleychoi）

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