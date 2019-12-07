鄧卓殷回歸校園攻讀建築碩士：一邊拍劇拍一邊讀書

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鄧卓殷2018年香港小姐奪亞軍兼最上鏡小姐入行。（影片截圖）

Amber畢業於香港大學建築學院（IG：@amber.tcy）

香港小姐口號話要「美貌與智慧並重」，的確多年來有唔少高學歷港姐，入行後仲不斷進修甚至重返校園，近年計有麥明詩同朱千雪之外，2018年港姐亞軍鄧卓殷都宣佈回歸校園攻讀建築系碩士。

卸任後Amber工作機會不斷。（IG：@amber.tcy）

畢業於香港大學建築學院嘅Amber，自參選開始已被外界標籤為高學歷美女。當時佢嘅職業寫「見習建築師」引來業內人士質疑聲音。最近佢原來默默回歸校園，攻讀Master of Architecture。Amber上載兩張讀緊書嘅相片話：「幾個月前靜悄悄再次踏入校園，一邊拍劇、拍節目，一邊讀書，有時開到凌晨返屋企仲要趕assignment，第二日一早presentation。第一個sem快到尾聲又要繼續衝刺﹗」

原來Amber重返校園讀碩士課程。（IG：@amber.tcy）