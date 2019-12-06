【黎小田逝世】薛家燕喊住講告別時刻：佢走之前提我唔好食咁多

薛家燕今晚（6/12）現身電視城出席無綫《創造經典 永遠懷念音樂巨匠黎小田》錄影。身穿黑色素服、面帶傷感的家燕姐到達錄影廠後，先在悼念冊上寫上「DEAR Michael 你是我的心肝寶貝！Love Nancy家燕 6-12-19」，然後才接受傳媒訪問。

家燕姐提到生平與Michael（黎小田）合作《流行經典五十年》時，未能洞悉他身體健康出現問題感到自責，不禁悲從中來：「我好多謝佢幫我做《流行經典五十年》呢個節目，因為佢當時話唔做，我就同佢講笑話：『你又話會照顧我一世嘅，而家我要你，你又唔幫我』，咁佢就應承咗我，起初諗住拍八集，點知拍咗兩年幾，其實都知佢辛苦，喺舊年嘅時候，佢同我講唔想做喇，因為佢覺得好攰，之後我就話佢都係一星期做一集啫，佢就話我：『你就做主持，我淨係做綵排坐喺櫈度彈鋼琴，坐到我屁股肌都好痛，你知唔知』，我仲講笑話幫你按摩。」

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家燕姐表示Michael抱病入院後，仍依然處處關心她。（許朝暉攝）

家燕姐一路講一路喊：

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家燕姐提到在Michael臨終前，在床邊唱經典名曲《心肝寶貝》送別好友，哽咽說：「佢係聽到……佢走之前都有叫我唔好咁忙，要注意身體健康，做節目唔好做得咁辛苦，仲叫我保重身體，仲提我唔好食咁多嘢喇又肥咗，我就話只係肥咗少少啫，佢仲講笑話我肥嘟嘟係靚嘅，千叮萬囑我要注意健康。」