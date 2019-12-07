【多功能老婆】楊千嬅演技再爆發　虐心喊戲完美演繹撕心裂肺悲慟

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千嬅今集大曬演技。(劇集截圖)

無綫劇集《多功能老婆》昨晚播出的一集，有兩場戲都令觀眾看得好肉緊，且印象最深刻的，就是藍飛 (楊千嬅飾) 見到老公劍雄 (黃浩然飾) 終於回家的一幕，以及黃浩然跟她「攤牌」的一幕。這兩場戲千嫴都有喊，但卻不是放聲嚎啕大哭的那一種，而是比較壓抑的默默痛哭，是由心底裡痛出來的傷心悲慟，反而更令人有一種撕心裂肺的感覺，令人看得非常之虐心。身為影后的千嬅演技果然沒有令大家失望。

千嬅見到老公黃浩然返來不禁喜極而泣。(劇集截圖)

第一場戲是講千嬅半夜醒來，發現黃浩然竟然已經回來了，她驚喜得哭了起來，以為幸福可以延續。誰知道黃浩然這次歸來，原來只是為了要跟千嬅告別，選擇要事業而放棄家庭。當千嬅知道之後，當然傷心欲絕，哭着苦苦哀求老公不要離她而去，可惜她老公心意已決，千嬅根本無可能挽回得到，劍雄十分決絕，時間一到即轉身就走，千嬅跑了十多公里追他，他亦毫不理會，睇得觀眾好心痛。

千嬅苦苦哀求老公不要走。(劇集截圖)

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