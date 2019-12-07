【全民造星II】最後十強正式誕生　網友質疑George未夠班入圍

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》終極十強正式誕生，他們分別是14號吳啟洋（Phoebus）、20號李祉均（Oscar）、24號曾比特（Mike）、28號張天賦（MC）、29號梁德忠（Tank）、38號范卓言（JJ）、69號阮頌揚（Brian）、74號歐鎮灝（George）、82號丘凱雄（Hugo）和95號陳樂（Justin）。結果一出，網民隨即對入圍名單議論紛紛，有人質疑歐鎮灝（George）未有資格打入最後十強。

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《全民造星II》十強正式誕生，決賽將於12月15日舉行。(《全民造星II》電視截圖)

George在最後一輪比賽中，表演Rap加跳舞，評判彭秀慧大讚他的明顯進步，認為他應獲得飛躍進步大獎，更成功獲得5位評判一致投選他進入十強。可惜，網民對此結果表示不滿，更質疑George欠缺實力：「唱歌好難聽，跳舞又冇力，Rap又普通」、「係有進步……不過又甩嘴跳舞又冇力」。無論網民的評價如何，希望George能在總決賽中好好表現自己。

George得知入到十強時都顯得非常驚訝。(《全民造星II》電視截圖)

另外，網民亦有為數名十強止步的參賽者不值，當中最多人支持的分別有Will（羅卓華）、K Lau（劉瑞祈）和Hottick（葉鎮浩），大家紛紛表示希望在總決賽看到他們的演出。

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