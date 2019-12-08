謝和弦保釋後開騷再談「大麻合法化」　台灣警方：目前屬言論自由

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台灣歌手謝和弦於12月5日因為吸食大麻而被當地警方拘捕，舉報者為他太太Keanna，及後獲準以3萬台幣（折合7,832港元）保釋。在謝和弦被捕當日，他被在場傳媒問到「大麻合化法」時亦曾表示過支持，而在他保釋期間，他仍然沒有保持低調，除了在個人社交網站上分享了頸部上「大麻外星人」的紋身之外，周六晚（7/12）在台中知名夜店MUSE開唱時，更問台下觀眾：「支不支持台灣大麻合法化」，又要求他們以「大麻合法化」作為回應。有不少觀眾都認為他有可能再次觸犯當地法例。

謝和弦在保釋期間仍然如常出席安排好的音樂活動。（Instagram@chord0415）

在Facebook分享了自己的紋身圖案。（謝和弦Facebook）

台灣警方：目前屬於言論自由

對於謝和弦在「MUSE」涉及發表「大麻合法化」言論，台中警察局亦有公開作出回應，台中市第六警分局偵查隊副隊長謝志遠表示，目前尚未接獲情資檢舉，若他僅在公開場合發表立場、觀點，屬於個人言論自由範圍，但若是在台上有吸食大麻行為，亦或是鼓吹他人吸食，恐有觸法疑慮，如有涉及相關不法情事，呼籲民眾可向警方報案，待警方蒐證後交由檢察官偵辦。而根據台灣的《毒品危害防制條例》規定，大麻與安非他命同屬二級毒品，施用可處3年以下有期徒刑，若涉嫌販售則判刑7年以上、最重無期徒刑。

謝和弦太太Keanna大義滅親：